الكبير يبحث مع مدير صندوق النقد الدولي جهود استرداد القروض الممنوحة من ليبيا قبل عام 2010

ليبيا – التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الإثنين والوفد المرافق له مع حسين حسيني المدير التنفيذي لمجموعة صندوق النقد الدولي في مقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي سبل تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والمصرف وبرامج تطوير كوادر المركزي، وجهود استرداد القروض الممنوحة من الدولة الليبية قبل عام 2010.

واستعرض اللقاء جهود المصرف المركزي لتحقيق الاستدامة المالية.

