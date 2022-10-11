اللافي يناقش مع السفير التركي المسار السياسي في ليبيا

الوطن|رصد

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ظهر اليوم الثلاثاء سفير دولة تركيا لدى ليبيا كنان يلماز.

ونقل يلماز خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للمجلس الرئاسي، مؤكدًا حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، وجهود المجلس التي تهدف لنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وجدّد يلماز استمرار دعم بلاده للمسار السياسي، للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع.

من جهته أشاد اللافي بجهود تركيا التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا بدعم العملية السياسية، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على دعم العلاقات الليبية التركية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي تخدم مصلحة البلدين في عديد المجالات.