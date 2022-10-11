أعضاء من البرلمان والدولة عن برقة ناقشوا العودة لدستور 51

أخبار ليبيا 24

قال النائب بدر النحيب، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع الذي عقد بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عن برقة في مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد كان اجتماعًا تمهيدًا.

وأوضح النحيب، في تصريح لأخبار ليبيا 24، أن الأعضاء طرحوا عدة نقاط خلال الاجتماع، أبرزها المطالبة بالعودة إلى دستور ليبيا سنة 1951، والمناصب السيادية والمصالحة الوطنية وعودة المهجرين أيضًا.

وأكد النحيب، على أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى لمناقشة ما تم طرحة خلال هذا الاجتماع التمهيدي.

وطالب 30 نائبا عن إقليم برقة، بتعديل دستور 1951 غير المعدل، وتداول ذلك داخل جلسة خاصة ومنقولة لمجلس النواب على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقًا للأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة طرابلس فزان).