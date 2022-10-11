وزير داخلية باشاغا يؤكد ضرورة تأمين البعثات الدبلوماسية

أكد عصام أبوزريبة وزير الداخلية بِالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ضرورة مُتابعة حراك البعثات الدبلوماسية فور دخولها إلى الأراضي الليبية، وتأمين البعثات الدبلوماسية فور إعادة اِفتتاح أعمالها بِالمنطقة الشرقية.

ودعا وزير الداخلية خلال لقائه مُدير الإدارة العامة لِحماية البعثات الدبلوماسية بِالمنطقة الشرقية اللواء زياد الحاسي إلى ضرورة التزام عناصر حماية الشخصيات بِالمظهر العام وَﺍﻟﺮُﻗﻰ ﻓِﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊَ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭَﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑِﺮﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المهام التي يجب أنّ تتبعها الإدارة فِي مُرافقة الشخصيات وَتأمين البعثات الدبلوماسية فِي ليبيا، وَالمشَاكل وَالصعوبات التي تواجه الإدارة وَمُنتسبيها أثناء ممارسة مهامهم.