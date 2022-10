السريري: نرحب بأي اجتماع داخلي أو خارجي يوصل البلاد إلى حلول ترضي كل الأطراف

ليبيا – علق عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة فتح الله السريري على لقاء النائب الأول بمجلس الدولة عمر بوشاح بمنسق البعثة الأممية.

السريري أبدى في تصريح لمنصة “لفواصل” ترحيبهم بأي اجتماع داخلي أو خارجي يوصل البلاد إلى حلول ترضي كل الأطراف وتخرجها من الانسداد الحاصل.

وتابع: “نتساءل عن الأسباب التي دفعت إلى تجاوز الاستفتاء على الدستور رغم حصوله على توافق بالغالبية وحكم محكمة، ومن يحق له مصادرة حق الشعب في الاستفتاء بنعم أو لا؟”.

وأعرب عن استغرابه من البرلمان إصداره لقانون للاستفتاء ومن ثمّ التراجع عنه والاتجاه للانتخابات مباشرة دون العودة للدستور.

ونوّه إلى أن الخلاف حول القاعدة الدستورية يكمن في شروط انتخاب الرئيس، وتحديدًا مزدوجي الجنسية، مشيرًا إلى أنه لن يستطيع أحد لاحقًا محاكمة مزدوج الجنسية المحمي بجنسيته الأخرى،

كما أكد أنه يجب أن يكون للإعلام دور في توعية المواطنين حول حقوقهم في الاستفتاء على دستورهم بالموافقة أو الرفض

وبيّن أنه ينبغي أن تكون الحلول المتوصل إليها مقبولة للجميع ولو بالحد الأدنى من المعايير الداخلية والدولية.

