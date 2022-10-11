مؤسسة النفط: إنتاج النفط الخام بلغ مليون و212 ألف برميل

الوطن|رصد

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام اليوم قد بلغ مليون و212 ألف برميل، كما أن إنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط في منشورٍ لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليار و48 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزعت كمية الاستهلاك بحسب المؤسسة على الشركة العامة للكهرباء باستهلاك وصل إلى 799 مليون قدم مكعب، والمؤسسة الوطنية للنفط 145 مليون قدم مكعب، ومصانع الأسمنت 13 مليون قدم مكعب، ومصانع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى استهلكوا بما يقارب الـ91 مليون قدم مكعب.