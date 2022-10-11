بلدية بنغازي والاتحاد الأوروبي يبحثان مشاريع الاتحاد داخل البلدية

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بحث، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، اليوم الثلاثاء، مع المسؤولة السياسية لبعثة الاتحاد الأوربي، ليليان أنجو، أعمال الاتحاد داخل بنغازي.

وذكرت البلدية، أن بوجواري ناقش مع المسؤولة أهم الأعمال والمشاريع التي قام بها الاتحاد الأوربي من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والدعم المُقدم من دول الاتحاد الأوربي والمنظمات الدولية، وأولويات المرحلة القادمة داخل البلدية.

وقالت، كما تمت مناقشة تأثير الوضع السياسي القائم على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضافت، أن بوجواري أشاد بالجهد المبذول من الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن أمله في زيادة هذا الدعم خاصة في المجالات الصحية والتعليمية والبيئية والتدريب والتطوير للعناصر المحلية وتحسين مستوى الخدمات في البلدية.