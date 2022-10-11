أعضاء بمجلسي النواب والدولة يجتمعون في البيضاء لتقريب وجهات النظر

اجتمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة، أمس الإثنين، في مدينة البيضاء، من أجل «تقريب وجهات النظر والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم»، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وترأس وفد مجلس الدولة الذي زار البيضاء النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح، وعضوية كل: أحمد الأوجلي والسنوسي القمي وأحمد لنقي والسيد الحداد وعبدالكريم حسين ومحمد القطراني وناصر مطرود وعثمان عابد ومرعي رحيل وخالد الناظوري.

وقال المجلس، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الوفد عقد أمس الإثنين سلسلة من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب، ومشائخ وأعيان القبائل، لغرض تقريب وجهات النظر.

– مجلس الدولة يصوت على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع «النواب»

مجلس الدولة: حلقات نقاش حول الأوضاع السياسية

وأضاف أن عددًا من مشائخ قبيلة الدرسي، وأعضاء مجلس النواب، أقاموا مأدبة عشاء عقب وصول الوفد، تخللها حلقات نقاش حول الأوضاع السياسية بالبلاد.

وأوضح البيان أن وفد المجلس «استمع إلى آراء الحاضرين ورؤاهم من أجل الوصول إلى توافق وطني، ينهي المراحل الانتقالية، ويعزز اللحمة الوطنية».

في المقابل، قدم عدد من أعضاء مجلس الدولة «شرحًا موسعًا عن آخر المستجدات، مبدين أملهم في معالجة الانسداد السياسي بالتوافق مع مجلس النواب».

وفي 26 سبتمبر الماضي، أعلن مجلس الدولة التصويت «على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع مجلس النواب». لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى بشأن هذه المواد.

جانب من زيارة وفد المجلس الأعلى للدولة لمدينة البيضاء، الإثنين 10 أكتوبر 2022 (المكتب الإعلامي)

جانب من زيارة وفد المجلس الأعلى للدولة لمدينة البيضاء، الإثنين 10 أكتوبر 2022 (المكتب الإعلامي)

جانب من زيارة وفد المجلس الأعلى للدولة لمدينة البيضاء، الإثنين 10 أكتوبر 2022 (المكتب الإعلامي)

جانب من زيارة وفد المجلس الأعلى للدولة لمدينة البيضاء، الإثنين 10 أكتوبر 2022 (المكتب الإعلامي)