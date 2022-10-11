‏بلومبيرغ: تركيا تسعى للاستفادة من نفوذها على حكومة الوحدة لتأمين موارد طاقة جديدة

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قالت، شركة بلومبيرغ العالمية للخدمات الإخبارية، إن تركيا تسعى للاستفادة من نفوذها على حكومة الوحدة في العاصمة الليبية طرابلس لتأمين موارد طاقة جديدة.

ونقلت بلومبيرغ عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله: “إن تركيا ستستكشف النفط والغاز في المياه الليبية بعد الاتفاق الأخير مع حكومة الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها”.

وأشارت إلى رفض أردوغان انتقادات الاتحاد الأوروبي وداخل ليبيا لسعيها لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع إحدى الإدارتين المتنافستين في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

ووقعت أنقرة وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الأسبوع الماضي اتفاقا يكثف الجهود المشتركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، مما أثار نزاعا محتدما بشأن المطالبات البحرية السيادية.

ورفض رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المنبثقة عن المجلس توقيع الاتفاقية وقالا إن ليس من حق حكومة الوحدة التوقيع على أي اتفاقات.

وقالت بلومبيرغ، إن “مقامرة أردوغان في ليبيا تحول البحر الأبيض المتوسط ​​إلى بحر من المشاكل”.

وذكرت أن أردوغان قال في أنقرة في وقت متأخر يوم الإثنين بعد اجتماع لمجلس الوزراء “بدأنا العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة تاناب وهو أمر بالغ الأهمية.” و”باتفاقية الهيدروكربون التي وقعناها مع ليبيا، أنشأنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لهذا البلد.”

وبُني الاتفاق مع حكومة الوحدة على اتفاق 2019 الذي أبرمته تركيا مع حكومة الوفاق السابقة، والتي كانت تتلقى مساعدة عسكرية من أنقرة.

وقال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الصفقة تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة ولا تلتزم بقانون الأمم المتحدة للبحار.

واعتبرت اليونان وقبرص ومصر الصفقة محاولة تركية للهيمنة في المياه المتنازع عليها.