ليبيا – كشف عضو مجلس النواب علي التكبالي عن قيامه بتقديم قضية للمحكمة الجزئية للنظر في تصرفات عبد الحميد الدبيبة.

التكبالي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن تصرفات الدبيبة فيها إستخفاف بقرارات مجلس النواب والتهكم عليه، وعدم تنفيذ ما تعهد به من أجل الوطن والأمة.

وأشار إلى أن الجلسة ستكون بتاريخ 9 نوفمبر لسنة 2022.

