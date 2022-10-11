ممثلي برقة في مجلسي النواب والدولة ناقشوا تأسيس مجلس تشريعي للإقليم

أخبار ليبيا 24

قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن ممثلي برقة في مجلسي النواب والدولة ناقشوا اليوم الثلاثاء في مدينة البيضاء تأسيس مجلس تشريعي من المجلسين على مستوى إقليم برقة.

وأضاف الطبلقي، في تصريح لأخبار ليبيا 24، أن الاجتماع حضره 40 عضوا من مجلس النواب والدولة عن برقة الاجتماع الذي عقد في مدينة البيضاء، وفق ما ذكرته النائبة عائشة الطبلقي.

وأوضحت الطبلقي، أن أعضاء المجلسين ناقشوا أهمية توحيد الرؤية حول موضوع النظام الاتحادي، والأساس الدستوري لدستور سنة 1951.

وأضافت، كما أنهم ناقشوا قضايا تخص برقة بصفة خاصة والدولة الليبية بصفة عامة.

وقال الطبلقي، إن الأعضاء ناقشوا كذلك مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدين على ضرورة إنجاحه قبل الشروع في أي شيء.

وذكرت، أن الأعضاء تناولوا بالنقاش دور الأجهزة التنفيذية وتوحيدها على مستوى الدولة، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة عمل مجلس تشريعي من المجلسين على مستوى إقليم برقة.

وقالت الطبلقي، إن الأعضاء اتفقوا على عمل جدول أعمال لجلسات قادمة أخرى، لمناقشة أهم القضايا وعلى رأسها المناصب السيادية، والمصالحة الوطنية ومشروع توزيع الثروة على الأقاليم وموضوع المقاعد الانتخابية.

وأضافت، أن الاجتماع اختتم بعمل لجنة للتواصل بين المحلسين للإعداد للقاء القادم.