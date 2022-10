ليبيا – قال مراقب التعليم ببلدية سوق الجمعة “رشاد بشر” إن البلدية تعاني من كثرة عدد الطلاب بالصفوف بسبب الزحف السكاني باتجاه البلدية إلى أن أصبح كل فصل يحوي 40 طالبًا بعد أن كان لا يتجاوز 20 طالبًا.

بشر أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى محاولتهم إضافة فصول جديدة لاستيعاب هذه الأعداد، ولكن المدارس الواقعة داخل نطاق البلدية تشهد نقصًا شديدًا في المقاعد الدراسية.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب بمراقبة تعليم سوق الجمعة يصل إلى 62 ألف طالب وطالبة، وما وصل من الكتاب المدرسي حتى الآن نسبته 8% وفي انتظار وصول الباقي تباعاً وقد تم إرسال مقررًا واحدًا لكل فصل حتى تصل بقية الكتب.

Shares

The post بشر: المدارس الواقعة داخل نطاق بلدية سوق الجمعة تشهد نقصًا شديدًا في المقاعد الدراسية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية