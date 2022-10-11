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لنقي: لقاء مجلسي النواب والدولة تم بدون تدخلات خارجية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أنه تم اليوم مع مجلس النواب مناقشة ملف المصالحة الوطنية وضرورة رجوع المهجرين إلى ديارهم وضمان أمنهم.

وأضاف لنقي في تصريحات صحفية أنه تم مناقشة كيفية محاولة التوافق بين أعضاء المجلسين والتوافق للرجوع إلى دستور 1951، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان بين أعضاء المجلسين للمتابعة وتحديد مواعيد للقاءات أخرى في القريب العاجل، مؤكدًا أن مقترح اللقاء القادم سيكون في بنغازي.

وأتبع عضو مجلس الدولة أن اللقاء جرى بين المجلسين دون تدخلات خارجية وجميع الحاضرين أكدوا على ضرورة التعاون لإنهاء انقسام مؤسسات الدولة.

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#أحمد لنقي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب

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الوطن الليبية

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