عودة مياه النهر الصناعي إلى مدينة البريقة والجهاز يطالب بوقف الاعتداءات

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير مكتب الإعلام بجهاز وإدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي وصول المياه إلى مدينة البريقة السكنية وشركة سرت.

أتى ذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة للخط الفرعي المُغذي لمدينة البريقة، وفتح صمام التغذية.

وقال الساعدي، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن الاعتداءات على منظومة النهر الصناعي المصدر المائي الوحيد الموجود في البلاد لازالت مستمرة حتى اللحظة. وناشد المواطنين بالمحافظة على المنظومة.

وأكد الساعدي، أن الجهاز يطمح لزيادة كميات الإنتاج إلى 2 مليون و600 ألف متر مكعب خلال نهاية سنة 2023، لكنه قال إن بهذه الاعتداءات على صمامات النهر قد يكون الأمر صعبا.

وأضاف الساعدي، أن صمامات التغذية للمسار الأوسط لمشروع النهر الصناعي، تعرضت لأربع اعتداءات خلال الـ 20 يوما الماضية.

وقال، “ذلك تسبب في إيقاف الإنتاج المائي لعدد من المدن والقرى الواقعة على المسار وهي بني وليد وترهونة والرحيبات وغريان وباطن الجبل”.

فقدان كميات كبيرة من المياه

وأضاف، أن الاعتداءات تسببت في هدر كميات كبيرة من المياه وصلت إلى نحو 700 ألف متر مكعب من المياه.

وقال، “تم إصلاح كافة الأعطال التي حدثت، وقمنا بالعمل على إصلاح إخفاقين في وقت واحد في منطقتي بني وليد ويفرن، وبدأنا في ضح المياه بمعدل 200 ألف متر مكعب يومي، وستكون هناك زيادة في كميات المياه في القريب العاجل”.

ولفت إلى أنه بالتزامن مع الإخفاق في المسار الأوسط، حدث إخفاق في الخط الفرعي المغذي لمدينة البريقة وشركة سرت”.

ودعا مدير مكتب الإعلام بجهاز وإدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي الجهات المعنية لتفعيل القرار رقم 7 سنة 2021 الخاص بحرمة الاعتداء على مكونات النهر للقبض على المخربين.