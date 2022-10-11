أردوغان: سنستخرج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لليبيا

أكد موقع بلومبرغ الأمريكي، أن تركيا تسعى للاستفادة من نفوذها على حكومة طرابلس لتأمين موارد طاقة جديدة.

وأوضح التقرير الذي رصدته وترجمته الساعة24، “تركيا تعمل على زيادة قدرة خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول، الذي ينقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا، إلى 32 مليار متر مكعب سنويًا”.

وأردف التقرير، أن أردوغان كان قد صرح أمس الاثنين بعد اجتماع لمجلس الوزراء التركي، قائلًا: “بدأنا العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة أنابيب خط أنابيب الغاز العابر للأناضول؛ وهو أمر بالغ الأهمية”.

وختم التقرير موضحًا أنه بـ “اتفاقية الهيدروكربونات التي وقعناها مع ليبيا، أنشأنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لهذا البلد”.