شاهد في «وسط الخبر»: حراك جديد لأعضاء مجلسي النواب والدولة حول نظام الحكم

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الثلاثاء، الضوء على اللقاءات التي عقدها أعضاء من مجلسي النواب والدولة في مدينة البيضاء، وسط حديث عن حراك لإحياء العمل بنظام الأقاليم وفقًا لدستور دولة الاستقلال.

وأمس الإثنين، اجتمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة، في مدينة البيضاء، من أجل «تقريب وجهات النظر والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم»، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة اليوم الثلاثاء.

– أعضاء بمجلسي النواب والدولة يجتمعون في البيضاء لتقريب وجهات النظر

– مجلس الدولة ينفي المطالبة بتفعيل دستور 63 خلال اجتماعات البيضاء

لكن المجلس عاد ونفى في منشور منفصل يكون وفد المجلس قد طالب بتفعيل دستور سنة 1963، خلال زيارتهم إلى مدينة البيضاء، مؤكدًا أن «المجلس لا يزال على موقفه الثابت بشأن إنهاء المراحل الانتقالية عبر قاعدة دستورية توافقية». غير أن الحديث كان يدور حول تفعيل دستور سنة 1951، الذي يتضمن نظاما فيدراليًا، وليست النسخة المعدلة في 1963، التي تنص على دولة موحدة.

وفتح البرنامج نقاشا حول هذا الملف مع كل من: عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد خليل الشركسي، والمستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة صلاح البكوش، ورئيس حزب الاتحاد الوطني (التكتل الفيدرالي) بالقاسم بالنمر.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

– اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة الوسط

– اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع