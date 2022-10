الدرقاش: الدولة باتت عاجزة عن توفير أدنى الخدمات وحكامنا “خونة”

ليبيا – قال مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني إن وزارة التعليم في حكومة تصريف الأعمال تقف عاجزة أمام الأعداد المتزايدة من الطلاب في مقابل عدد ثابت ومحدود من المدارس والفصول الدراسية.

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف: “الآلاف من أولياء الأمور يشتكون من عدم تمكنهم من تسجيل أبنائهم في المدارس الثانوية مع انطلاق عملية التسجيل اليوم ومحدودية المدارس وفرص التسجيل واشتراط عمر معين أيضًا بحيث لا يزيد عن مواليد 2005، ما يعني إغلاق الفرص أمام الكثيرين للأسف”.

وتابع الدرقاش حديثه: “بعد العجز عن تقديم خدمات الصحة وخدمة التعليم تلتحق أيضًا بالعجز رغم ما يعاني منه قطاع التعليم من السوء وتدني المستوى وبالرغم أيضًا من نسبة النجاح المتدنية في الشهادة الإعدادية، فهذا الأمر وقفت عليه بنفسي”.

الدرقاش أكد أن الدولة باتت عاجزة على توفير أدنى الخدمات وحكامنا يصرفون المليارات على سياراتهم وساعاتهم وزبوناتهم، مختتمًا: “إن لم تكن هذه هي الخيانة فاشطبوا كلمة الخيانة من معاجمكم لأنه لم يعد لوجودها داعٍ”.

