وزير الداخلية المكلف يتفقد فرع إدارة مكافحة الإرهاب بالمنطقة الغربية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية

مصراتة 11 أكتوبر 2022 (وال)- قام وزير الداخلية المكلف بدرالدين التومي اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمقر فرع إدارة مكافحة الإرهاب المنطقة الغربية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وكان في استقبال الوزير خلال هذه الزيارة رئيس الفرع نقيب محمد أبو القاسم، ومعاون رئيس فرع ادارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى وعميد وعضو عن المجلس البلدي مصراتة.

وعقد التومي اجتماعًا لمناقشة سير العمل داخل الفرع، واستعراض آخر الإنجازات والأعمال التي قام بها، وكذلك الوقوف على الصعوبات التي تُواجه سيّر العمل ووضع الحلول لها.

واستمع الوزير لشروح وافية حول آلية عمل الفرع والمهام المناطة به في مكافحة الإرهاب والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في عديد المواضيع لمكافحة هذه الأنشطة وضبط مرتكبيها.

وأثنى وزير الداخلية على المجهودات التي تبذل من قبل أعضاء الفرع في التصدي لهذه الظواهر وضبط مرتكبيها للمحافظة على أمن الوطن والمواطن. (وال)

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