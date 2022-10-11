جهاز الردع يعيد عمارة سكنية للورثة بعد استغلالها لسنوات من التشكيلات المسلحة 

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير مكتب الإعلام بجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أحمد بن سالم، استعادة عمارة سكنية لأصحابها بعد استغلالها من قبل تشكيلات مسلحة بالمنطقة.

وقال بن سالم لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، :”إن استرداد المبنى تم عن طريق مركز شرطة زاوية الدهماني بعد أكثر من عشر سنوات ابتزاز واستغلال للمبنى من قبل تشكيلات مسلحة بالمنطقة”.

وأشار مدير مكتب الإعلام بالجهاز إلى أن المبنى هو عمارة سكنية يقع بمنطقة الدهماني ويعود لورثة عائلة الغدامسي، مؤكدًا أن عملية الاسترداد كانت بحضور وزير الداخلية.

وأوضح بن سالم، أنه تم أيضًا إخلاء مقر أحد التشكيلات المسلحة، لتعود ملكيته لمصلحة أملاك الدولة.

ولفت إلى أن المصلحة قامت بتسليمه إلى مكتب مشروعات طرابلس بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، لتنفيذ مشروع موقف سيارات وفضاء عام وتسليمه لبلدية طرابلس حال الانتهاء من أعماله، لرغبة سكان المنطقة بإخلاء المقر.

وأكد مدير المكتب، أن حملة استرداد حقوق المواطنين وإرجاع الممتلكات العامة إلى الدولة مستمرة، بالتعاون مع النيابات والجهات المختصة والقضائية.