القماطي: الغرياني عقد “اجتماع مهم” مع “شبكة الأحزاب” لبحث الوضع الليبي

‏قال رئيس ما يسمى بـ«حزب التغيير»، جمعة القماطي، إن المفتي المعزول التقى اليوم الثلاثاء، التقى ممثلي مجموعة أحزاب سياسية في ‘شبكة تواصل احزاب ليبية’ في ‫طرابلس‬.

وأضاف “القماطي”، في منشور له عبر فيسبوك، أنه تم في هذا اللقاء المهم مناقشة آخر تطورات الوضع السياسي في ‫ليبيا‬، وضرورة اجراء ‫انتخابات‬ في أسرع وقت لتجديد الشرعية السياسية وانهاء حالة الانقسام والصراع القائم.

ودعا الصادق الغرياني المفتي المعزول عدد من ممثلي شبكة أحزاب سياسية إلى الاجتهاد في تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة فبراير وضرورة محاربة الفساد وتقديم الكوادر الوطنية النزيهة لتقلد المناصب حتى يتم الإصلاح، حسب ما نشره تيار يابلادي عبر فيسبوك.

وذكر تيار يابلادي الذي يترأسه رئيس المؤتمر الوطني السابق نوري أبوسهمين، أن المفتي المعزول الصادق الغرياني التقى ممثلي شبكة تواصل مجموعة أحزاب سياسية بمقر دار الإفتاء في العاصمة طرابلس.

وأضاف تيار يا بلادي، أن الغرياني دعا خلال اللقاء إلى عدم التعويل على مجلس النواب ومجلس الدولة، وأنه على الشعب أن يتحرك لإزالتهم والذهاب لانتخابات والاستفتاء على الدستور حتى تخرج البلاد من أزمتها.