ناطق أميركي: لا يمكن لأي دولة فرض أي حل على الشعب الليبي

أكد الناطق الإقليمي لوزارة الخارجية الأميركية صمويل واربورغ، أنه لا يمكن لأي دولة فرض أي حل على الشعب الليبي، مشيرًا إلى أنه «دون وجود حكومة أو توافق أو رؤية مشتركة، سيؤدي إلى فراغ تستغله الميليشيات».

جاء ذلك في مقابلة مع موقع «الأهرام أون لاين» الحكومي في القاهرة، اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال بشأن الموقف الأميركي الراهن من عودة الانقسام الحكومي والانسداد السياسي في ليبيا.

دعم أميركي لسيادة الدولة الليبية

وقال واربورغ إن «الولايات المتحدة تدعم سيادة الدولة الليبية، وتعتقد بأن أي حل في ليبيا يجب أن يكون بين الليبيين أنفسهم»، مؤكدًا أنه «لا يمكن للولايات المتحدة أو روسيا أو تركيا أو أي دولة أخرى أن تفرض أي حل على الشعب الليبي».

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وأشار واربورغ إلى أن المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلان، «على اتصال بكافة الأطراف، وعقد بعض الاجتماعات في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، ودار حوار مع جميع الأطراف. نعلم أن بعض دول المنطقة لها اهتمام كبير بالشؤون الداخلية لليبيا».