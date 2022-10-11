الخارجية الأمريكية: الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيًا

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أكد، المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، صمويل واربورغ، على دعم بلاده لسيادة الدولة الليبية وأن أي حل في ليبيا يجب أن يكون بين الليبيين أنفسهم.

وقال واربورغ، في مقابلة مع صحيفة الأهرام المصرية الناطقة بالإنجليزية، إنه لا يمكن للولايات المتحدة أو روسيا أو تركيا أو أي دولة أخرى أن تفرض أي حل على الشعب الليبي.

وأضاف، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على اتصال بكافة الأطراف وعقد بعض الاجتماعات في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، ودار حوار مع جميع الأطراف.

وقال واربورغ، “نعلم أن بعض دول المنطقة لها اهتمام كبير بالشؤون داخل ليبيا. هناك تحديات بلا شك، وبدون وجود حكومة أو توافق أو رؤية مشتركة، سيؤدي ذلك إلى فراغ ستستغله الميليشيات للأسف، ولذلك نحن على اتصال بالحكومة المصرية لأننا نعلم أن الفوضى في ليبيا ستؤثر على أصدقائنا في مصر”.