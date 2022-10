البناني والصادق الغرياني يستعرضان ما يجب العمل عليه لانجاح الانتخابات

ليبيا – التقى رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان عماد البناني أمس الإثنين رفقة أعضاء الشبكة بمفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني.

ويأتي ذلك وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحزب استكمالًا لسلسلة الزيارات التي تقوم بها شبكة تواصل الأحزاب مع الفواعل المؤثرة في العملية السياسية.

حيث تم تعريفه بشبكة تواصل الأحزاب وأهدافها الرامية لحلحلة ما يمكن حلّه من مشاكل وتعثّرات في المسار السياسي.

واختتم اللقاء باستعراض ما يجب العمل عليه للتهيئة للانتخابات من قاعدة دستورية توافقية وتصحيحات وتدقيقات لمنظومة الرقم الوطني وغيرها من الملفات التي يرتبط نجاح الانتخابات بها بشكل مباشر.

