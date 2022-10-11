صحيفة يونانية: القاهرة وأثينا بصدد توقيع اتفاقية تعاون

الوطن|رصد

ردت صحيفة تانيا اليونانية على مذكرة التفاهم التركية مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية عن مصادرها أن وزارتا الدفاع المصرية واليونانية،بصدد توقيع ‏اتفاقية تعاون لتأمين حدود مناطقهما الاقتصادية.‏

وأكدت تانيا أن الاتفاقية المصرية اليونانية ‏ستهتم بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ المشتركة في حدود المياه ‏الاقتصادية الخاصة بالبلدي.

وأضافت الصحيفة اليونانية أن هذا يعتبر رسالة ‏واضحة على رفض اليونان ومصر توقيع تركيا اتفاقية مع الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، التي تسمح بدورها لأنقرة بالتنقيب والبحث عن النفط ‏والغاز في المياه الاقتصادية الليبية.

وأكد صحيفة تانيا اليونانية أن الاتفاقية تم تحديدها بناء على ‏اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي ترفضها القاهرة وأثينا.‏