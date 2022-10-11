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صحيفة يونانية: القاهرة وأثينا بصدد توقيع اتفاقية تعاون

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

ردت صحيفة تانيا اليونانية على مذكرة التفاهم التركية مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية عن مصادرها أن وزارتا الدفاع المصرية واليونانية،بصدد توقيعاتفاقية تعاون لتأمين حدود مناطقهما الاقتصادية.‏

وأكدت تانيا أن الاتفاقية المصرية اليونانيةستهتم بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ المشتركة في حدود المياهالاقتصادية الخاصة بالبلدي.

وأضافت الصحيفة اليونانية أن هذا يعتبر رسالةواضحة على رفض اليونان ومصر توقيع تركيا اتفاقية مع الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، التي تسمح بدورها لأنقرة بالتنقيب والبحث عن النفطوالغاز في المياه الاقتصادية الليبية.

وأكد صحيفة تانيا اليونانية أن الاتفاقية تم تحديدها بناء علىاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي ترفضها القاهرة  وأثينا.‏

الوسوم

#الحكومة منتهية الولاية #اليونان ليبيا مصر

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الوطن الليبية

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