صحيفة يونانية: القاهرة وأثينا بصدد توقيع اتفاقية تعاون

الوطن|رصد
ردت صحيفة تانيا اليونانية على مذكرة التفاهم التركية مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية عن مصادرها أن وزارتا الدفاع المصرية واليونانية،بصدد توقيع اتفاقية تعاون لتأمين حدود مناطقهما الاقتصادية.
وأكدت تانيا أن الاتفاقية المصرية اليونانية ستهتم بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ المشتركة في حدود المياه الاقتصادية الخاصة بالبلدي.
وأضافت الصحيفة اليونانية أن هذا يعتبر رسالة واضحة على رفض اليونان ومصر توقيع تركيا اتفاقية مع الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، التي تسمح بدورها لأنقرة بالتنقيب والبحث عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية الليبية.
وأكد صحيفة تانيا اليونانية أن الاتفاقية تم تحديدها بناء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي ترفضها القاهرة وأثينا.
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