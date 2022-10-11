المركزية للانتخابات المحلية: لا علاقة لنا بإعلان الحكومة الليبية حول انتخاب عدة بلديات 

أخبارليبيا24- خاص

قال مستشار اللجنة المركزية للانتخابات المحلية مجالس البلديات باسم المودي، إنه لا علاقة لنا بما تم إعلانه من الحكومة الليبية شرق البلاد حول انتخاب عدة بلديات.

وأضاف المودي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، أنه لم يكن هناك أي تواصل مباشر معهم بالخصوص.

وتابع المستشار :”لدينا تواصل مباشر ومستمر مع اللجان الفرعية شرق البلاد، ولكن لا علاقة لنا بما تم إعلانه اليوم في مؤتمر صحفي، ولم يكن هناك أي تواصل مباشر معنا بالخصوص”.

وأعلن المودي تسلم 10 بلديات موادها الانتخابية لتنفيذ العملية الانتخابية لانتخاب مجالسها البلدية.

وقال المستشار :”اللجان الفرعية في بلديات، زلة، غريان، العربان، الجليدة، الأبرق، القيقب، زويله، بن وليد، تينيناي، المردوم شرعت في استلام المواد اللوجستية والتوعوية تنفيذاً لانتخاب مجالسها البلدية”.

وأوضح، أن خطة استلام المواد اللوجستية والتوعوية جاءت في إطار استعدادات اللجنة المركزية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، بعد استكمال النشاط التدريبي الذي نفذته اللجنة المركزية لفائدة لجانها الفرعية على يومين متواصلين بطرابلس حول إجراءات العملية الانتخابية.

وأضاف المودي، أن اللجان الفرعية بالبلديات ستشرع في إطلاق حملاتها التوعوية بالتعاون مع شركاء اللجنة المركزية من منظمات مجتمعية ومنتسبي الحركة الكشفية والمهتمين بالشأن الانتخابي بهدف تحفيز المواطنين على المشاركة في انتخاب مجالسهم البلدية.

وأشار إلى أن بالنسبة لانتخابات ترهونة، شرعوا في الدعاية الانتخابية حتى يوم 20 أكتوبر الجاري، وسيكون تاريخ 21 أكتوبر الصمت الانتخابي، وبتاريخ 22 أكتوبر موعد الانتخابات.

وكانت وزارة الحكم المحلي، أعلنت اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة مركزية للانتخابات البلدية وانطلاقها في البلديات (خليج السدرة، درنة، مرادة، انتلاث البيضان، تازربو.

وأوضحت الحكومة خلال مؤتمر صحفي أن العملية الانتخابية سوف تجرى في كل البلديات تباعاً دون استثناء، وإنها على درجة عالية من الجاهزية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.