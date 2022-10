ليبيا – أكد رئيس نقابة الخبازين أبو خريص محمد أن وزارة العمل في حكومة تصريف الأعمال أذنت بزيادة العمال الأجانب في المخابز.

محمد وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إن العمالة الأجنبية بالمخابز سترتفع من 5 إلى 12 في المخبز الواحد.

وأضاف محمد: “تواجهنا مشكلة تخوف العمالة الأجنبية من القدوم إلى ليبيا لعدم استقرار الأوضاع فيها”.

