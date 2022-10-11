خبير إيطالي: من الضروري إنشاء حكومة ليبية تحمي استقرار المتوسط وإيطاليا

الوطن / رصد

صرّح الخبير الإيطالي، دانييلي روفينيتي، أنّه من الضروري إنشاء حكومة ليبية تحمل هدفًا لمستقبل ليبيا، ولحماية استقرار البحر الأبيض المتوسط ومصالح إيطاليا.

وقال روفينيتي، في تصريحات صحفية، إنّ الملف الليبي بدأ يتعقد أكثر بسبب اللعبة التي صنعتها تركيا؛ فالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس الحكومة منتهية الولاية لاستغلال موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط يمثل التصميم الذي لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينوي به استمرار دوره في البلاد.

وأشار روفينيتي إلى ضرورة عودة الحكومة الإيطالية للملف الليبي، وخلق شكل أكثر فعالية من الحوار، خاصةً بعد أن عززت تركيا دورها في طرابلس.

وتابعَ الخبير الإيطالي أنّ الحل يكمن في تشكيل حكومة تسعى لإجراء الانتخابات، الأمر الذي يضمن لروما وجود محاور يتمتع بامتياز الحوار معه وكسر المنطق القديم، ويعمل على استقرار البحر الأبيض المتوسط ودينامياته وتطوره الجيوسياسي الذي اكتسب مركزية جديدة أيضًا بسبب الحرب الروسية.