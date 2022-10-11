مجلس الدولة: أعضاء المنطقة الشرقية لم يطالبوا بتفعيل دستور 1963

نفى المكتب الإعلامي لمجلس الدولة مطالبة وفد المجلس الذي يضم أعضاء المنطقة الشرقية بتفعيل دستور سنة 1963، خلال زيارتهم التي قاموا بها إلى مدينة البيضاء، ولقائهم أعضاء مجلس النواب.

وأكد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان له عبر صفحته بفيسبوك، أن المجلس لايزال على موقفه الثابت بشأن إنهاء المراحل الانتقالية عبر قاعدة دستورية توافقية.

واجتمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة، أمس الإثنين، في مدينة البيضاء، من أجل «تقريب وجهات النظر والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم»، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وترأس وفد مجلس الدولة الذي زار البيضاء النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح، وعضوية كل: أحمد الأوجلي والسنوسي القمي وأحمد لنقي والسيد الحداد وعبدالكريم حسين ومحمد القطراني وناصر مطرود وعثمان عابد ومرعي رحيل وخالد الناظوري.