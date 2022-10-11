وزارة الاقتصاد تبحث مساهمة الأجانب في الشركات المحلية

بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء، مساهمة الأجانب في الشركات الوطنية، وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية، بهدف تشجيع العنصر الوطني الطبيعي والاعتباري لإقامة شراكة مع الأجانب بدل من الاكتفاء بفتح فروع لشركات أجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ضم كلاً من مستشار الوزير شذر الصيد، ومدير إدارة الشركات عبدالحكيم بوجبيهة، ورئيس اللجنة المشكلة بالخصوص الدكتور مجدي عبدو، وذلك لمناقشة ومتابعة عمل اللجنة المشكلة لمراجعة قرار 207 لسنة 2012 بشأن مساهمة الأجانب في الشركات المحلية.

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