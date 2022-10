ليبيا – رأى نائب رئيس المجلس الانتقالي عبد الحفيظ غوقة أن ليبيا في حاجة لخارطة طريق جديدة لعلاج الانسداد السياسي.

غوقة وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” قال: إن كل المسارات العسكرية والأمنية والدستورية السابقة فشلت في حل الأزمة، آملًا أن يحمل “برلين 3” نتائج إيجابية.

