أردوغان يرفض انتقادات الاتحاد الأوروبي للاتفاق الأخير مع حكومة الدبيبة 

أخبارليبيا24

أبدى الرئيس التركي رجب أردوغان رفضه لانتقادات الاتحاد الأوروبي اتجاه الاتفاق الأخير مع حكومة الوحدة الوطنية.

وقال أردوغان بحسب بلومبرغ إنّ تركيا ستستكشف النفط والغاز في المياه الليبية بعد الاتفاق الأخير مع حكومة طرابلس.

وتابع الرئيس التركي :”أنشأنا منطقة جديدة للتعاون في اكتشاف واستخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لليبيا”.

وأشار أردوغان إلى أن الاتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية بني على اتفاق عام 2019 الذي أبرمته تركيا مع حكومة الوفاق الوطني السابقة.

وذكر الرئيس التركي أنهم بدأوا العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة خط أنابيب الغاز عبر الأناضول، وهو أمر بالغ الأهمية باتفاقية الهيدرو كربون التي وقعناها مع ليبيا.

ووقع وزيري الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة في 03 أكتوبر الجاري، مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين.

وكانت الخارجيتان اليونانية والمصرية، طعنتا اليوم الإثنين، في شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتوقيعها مذكرات تفاهم مع تركيا.

وأكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري، سامح شكري، على عدم تمتع حكومة الدبيبة، بشرعية توقيع مذكرات تفاهم مع تركيا.

وقال ديندياس في بيان له عبر “تويتر”: “لقد تحدثت مع نظيري المصري سامح شكري، حيال التطورات الأخيرة في ليبيا. كلانا طعن في شرعية حكومة الوحدة الوطنية بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة مع تركيا”.

في حين أعلن مجلس وزراء الحكومة الليبية رفضه الشديد لتوقيع حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة اتفاقات أو التزامات على الدولة الليبية؟