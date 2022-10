الرعيض: الاتفاقية الموقعة مع تركيا في مجال الغاز شرعية وقانونية

ليبيا – أيد رئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة عضو مجلس النواب محمد الرعيض موقف حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، واصفًا موقفها بـ “الإيجابي جدًا ويدفع نحو الاستفادة من ثروات ليبيا في المتوسط”، على حد تعبيره.

الرعيض وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، قال: “الاتفاقية مع تركيا في مجال الغاز اتفاقية شرعية وقانونية، وهي امتداد لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية في 2019”.

ورأى أن تركيا ستقوم بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز وهو اتفاق يضمن لليبيا مصالح إستراتيجية بالخصوص، على حد قوله.

الرعيض ثمن توقيع مذكرة التفاهم مع تركيا، قائلًا: “الاتفاقية بكل تأكيد ستعود بالنفع على ليبيا وتضمن للشعب الليبي الاستفادة من موارده الطبيعية”.

