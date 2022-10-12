غراندي: القرن الإفريقي والساحل هما مصدر أكثر الهجرات غير الشرعية

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صرّح المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أنّ كلًّا من منطقة الساحل الإفريقيّ والقرن الإفريقيّ تمثّلان مصدرين أساسين للهجرة غير الشرعية، مشدّدًا على ضرورة اتّخاذ خطوات رادعة في هاتين المنطقتين للحد من الهجرة.

وقال غراندي، في تصريحات صحفية، إنّ المنطقتين تمثلان مصدر قلق كبير بالنسبة للهيئة الأممية؛ لأن فيهما أزمات إنسانية لها بعد قويّ يتمثل في النزوح القسري والصّراع وتأثير تغير المناخ.

وأكد المفوّض الأممي على رغبة المفوضية في تحويل البلدين المجاورين لليبيـا تشاد والنيجر إلى مناطق لصدّ الهجرة، منبّهًا إلى أنّ الوضع في منطقة الساحل مقلق للغاية، وفق تعبيره.