امراجغ غيث: الكبير لا يريد وجود لمجلس الإدارة في صناعة القرار

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قال عضو مجلس إدارة صرف ليبيا المركزي، امراجع غيث، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لا يريد وجودًا لمجلس الإدارة في صناعة القرار.

وأضاف غيث في تصريحات صحفية، أن أعضاء المجلس يدعونه للاجتماع ولكن لا إجابة من الكبير، مُبيّنًا أنهم لا يريدون اتخاذ موقف متشدد مع المحافظ.

وأوضح أن تصريحات نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري حول تعديل سعر الصرف بالقوة، ستكون بقوة القانون ولا قوة فوق القانون.

وذكر عضو المجلس، أن قرار مجلس الإدارة بشأن تعديل سعر الصرف، سيعاد النظر فيه كل ثلاثة أشهر، سواءً نُفذ هذا القرار أم لم يُنفَّذ.

وأكد أنهم لم يعقدوا اجتماعًا مفاجأً لتعديل سعر الصرف، إنّما وجّهوا رسالة إلى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لتحديد موعد الاجتماع، بتطبيق للمادة الـ19 من قانون المصارف بشأن عقد الاجتماعات، ولكن لم يأتهم ردٌ من مركزي طرابلس.

وافت غيث إلى أن سعر الدولار بعد قرار التعديل، سيكون سعره حوالي 4.25 دينار ليبي، أي بنسبة تخفيض تبلغ 16‎%‎.

وأبدى عضو مجلس الإدارة رفضه مسألة وجود تعديل سعر الصرف في يد الحكومة، مؤكدًا أنهم بصفتهم مجلس إدارة المصرف المركزي، لم يكن يومًا هذا الملف في يد الحكومة.