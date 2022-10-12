النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين بمستشفى الشويرف القروي احتياطيا

الوطن / رصد

أعلن مكتب النائب العام إثباته واقعة فساد في مستشفى الشويرف القروي، بعد تلقّيه تقارير فحص ومراجعة لإجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسييرية في المستشفى.

وفي منشور له عبر “فيسبوك”، أعلن المكتب أن التحقيقات مع مدير عام المستشفى ونائبه والقائم بأعمال المراقب المالي، أثبتت صحة الإخلال بإجراءات التعاقد، وممارسة الاحتيال على الدولة؛ بغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة.

وأكدت النيابة أن الاحتيال وقع عبر إدراج وثائق رسمية مخالفة للحقيقة، تفيد بتسلُّم معدات ومستلزمات طبية بلغت قيمتها ثلاثة ملايين وخمسمائة وستون ألف دينار، دون إثبات تسلّمها من الجهة المختصة.

وأضافت أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام، أمر بحبس المتهمين حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيق.