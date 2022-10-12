اختلسوا أكثر من 3 ملايين..النائب العام يأمر بحبس مدير ومسؤولين في مستشفى الشويرف القروي

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أكد مكتب النائب العام أن رئيس النيابة بالمكتب أمر بحبس مدير ومسؤولين في مستشفى الشويرف القروي لاختلاسهم 3 ملايين و560 ألف دينار.

وأوضح المكتب أن النائب العام؛ أمر بممارسة إجراءات التحقيق إزاء ما شفت عنه تقارير فحص ومراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المستشفى.

وأضاف أنه أُجرِيَت التحقيقات في مواجهة مدير عام المؤسسة العلاجية المذكورة؛ ونائبه؛ والقائم بأعمال المراقب المالي؛ فأنبأت التحقيقات المتعلقة ببحث الأدلة عن إثبات صحة واقع الإخلال بإجراءات التعاقد.

وأفاد المكتب أن إجراءات التعاقد شابها الاحتيال على الدولة لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة عند التنفيذ.

وذكر مكتب النائب العام أن التحايل تمثَّل في تآمر القائمين على الإدارة مع مفوَّض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها؛ بالاتفاق على عدم توريد المستلزمات والمعدات محل التعاقد.

وأشار المكتب إلى أن المتهمين قاموا بوضع وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية بلغت قيمتها 3 ملايين 560 ألف دينار.

وأفاد أنه تم إثبات عناصر الإضرار بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلُّمها من الجهة المختصة؛ وإثبات تحصيل بعض أدوات التنفيذ لمنافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفى.