الشريف: مذكرة التفاهم مع تركيا “انتهاك صارخ لاتفاقيات الأمم المتحدة”

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي، فيصل الشريف، إنّ توقيع مذكرة التفاهم مع تركيا يُعَدّ انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات الأمم المتحدة، وعدم احترام لسيادة الدولة اللبيية والسلطات القائمة فيها، مشيرًا إلى أنّ المشكلة تتعلق بأنّ سامح شكري قد تدخل بالشأن الليبي الداخلي وحدد من هو الشرعي وغير الشرعي.

وطالب الشريف، في تصريحات صحفية، بـ”تصعيد الأمر لإثبات أنّ هذا الوطن يحمل سيادة لا نقبل المساس بها” على حد تعبيره، وأضاف: “يجب أن نضع كل خصوماتنا السياسية تحت أقدامنا لنتحالف ضد كل من يحاول نهب مقدرات ليبيا”.