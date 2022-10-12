ليبيا الان

لنقي: ناقشنا مع أعضاء النواب ملفّ المصالحة الوطنية ورجوع المهجّرين إلى ديارهم

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ” أحمد لنقي ” ، إن أعضاء النواب والدولة ناقشوا في اجتماعهم بمدينة البيضاء، آلية الوصول إلى توافق حول الرّجوع لدستور الاستقلال الاتحادي لعام 1951 ومحاولة التوافق بين الأعضاء حول الخطوط العريضة لآلية تنفيذ هذا المقترح..

وأضاف في تصريحات صحفية أن الاجتماع تناول أيضا ، ملفّ المصالحة الوطنية وكيفية توحيد الجهود لإنجاحها بما في ذلك رجوع المهجّرين إلى ديارهم وضمان أمنهم..

كما لفت لنقي إلى أنه تمّ التوافق على تشكيل لجان بين أعضاء المجلسيْن للمتابعة وتحديد مواعيد للقاءات أخرى في القريب العاجل ومقترح اللقاء القادم في مدينة بنغازي

الوسوم

أحمد لنقي لنقي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك