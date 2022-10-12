لنقي: ناقشنا مع أعضاء النواب ملفّ المصالحة الوطنية ورجوع المهجّرين إلى ديارهم

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ” أحمد لنقي ” ، إن أعضاء النواب والدولة ناقشوا في اجتماعهم بمدينة البيضاء، آلية الوصول إلى توافق حول الرّجوع لدستور الاستقلال الاتحادي لعام 1951 ومحاولة التوافق بين الأعضاء حول الخطوط العريضة لآلية تنفيذ هذا المقترح..

وأضاف في تصريحات صحفية أن الاجتماع تناول أيضا ، ملفّ المصالحة الوطنية وكيفية توحيد الجهود لإنجاحها بما في ذلك رجوع المهجّرين إلى ديارهم وضمان أمنهم..

كما لفت لنقي إلى أنه تمّ التوافق على تشكيل لجان بين أعضاء المجلسيْن للمتابعة وتحديد مواعيد للقاءات أخرى في القريب العاجل ومقترح اللقاء القادم في مدينة بنغازي