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السنوسي ساخراً: نرجو من محافظ المركزي “الشفّاف” إعلان المستفيدين من الاعتمادات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

تساءل الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد السنوسي، عن الجهات المستفيدة من اعتمادات مصرف ليبيا المركزي، والمُقدَّرة بحوالي 3 مليارات دولار، والتي أعلن المصرف نفسه عن بيعها خلال شهرين.

وقال السنوسي في تصريحات صحفية، إن “مصرف ليبيا المركزي نشر خلال تقاريره الأسبوعية على صفحته الرسمية أنه باع إعتمادات بقيمة 1.2 مليار دولار خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، ثم نشر أعلن صرفه اعتمادات بذات الفترة بقيمة 1.6 مليار دولار”.

وتابع: “من صاحب هذه الاعتمادات؟ ما هي البضاعة التي قام بتوريدها؟ لماذا يخفي المركزي هذه البيانات؟”.

وسخر السنوسي من ادّعاء المركزي ممثلاً بمحافظه الصديق الكبير للشفافية، قائلًا: “نرجو من السيد الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي “الشفاف” أن يكشف لنا هذا السر!”

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الوطن الليبية

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