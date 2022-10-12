داخلية الدبيبة: عقد اجتماع أمني موسع لبحث القضاء على تعديات الكهرباء

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن عقد اجتماع موسع لبحث سبل التعاون بين الإدارة العامة للشرطة الكهربائية والشركة العامة للكهرباء، للقضاء على كافة التعديات الحاصلة على الشبكة العامة والمواقع التابعة للشركة.

وذكرت وزارة الداخلية، في باين لها، أنه عُقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع تقابلي بين مدير الادارة العامة للشرطة الكهربائية عميد “عبدالسلام البركي” ومساعدي المدير ورؤساء الفروع على مستوى ليبيا، وبحضور عدد من مدراء الادارات بالشركة العامة للكهرباء.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع واستعراض الملاحظات والصعوبات التي تواجه سير العمل، وسبل التعاون البناء بين الادارة العامة للشرطة الكهربائية وشركة الكهرباء بما يعود بالنفع على المصلحة العامة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خطة عمل مشتركة للقضاء على كافة التعديات الحاصلة على الشبكة العامة والمواقع التابعة للشركة، ووضع الحلول والمعالجات الكفيلة لحلحلة كافة المعوقات والحد من انتشار التعديات للرفع من مستوى أداء الشبكة وتطويرها، لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.