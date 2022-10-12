غوقة: ليبيا بحاجة لخارطة طريق جديدة

الوطن / رصد

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي، سابقا، عبد الحفيظ غوقة، إن ليبيا في حاجة لخارطة طريق جديدة لعلاج الانسداد السياسي.

وأضاف غوقة، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن كل المسارات العسكرية والأمنية والدستورية السابقة فشلت في حل الأزمة، آملا أن يحمل “برلين 3” نتائج إيجابية.

يشار إلى أن ألمانيا استضافت سابقا مؤتمري “برلين 1″ في 19 يناير 2020، و”برلين 2” في 23 يونيو 2021 برعاية من الأمم المتحدة، وجمعت الأطراف الليبية لبحث وقف إطلاق النار وتنظيم الانتخابات، وإخراج المرتزقة الأجانب، لكن لم يتم تنفيذ شيء من تعهداته إلا فيما يخص وقف إطلاق النار لحد كبير.