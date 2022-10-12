خارجية الدبيبة: أبو بكر سعيد نقل تحيات المنفي والدبيبة للرئيس البلغاري

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تقديم أبو بكر سعيد عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة المقرب من عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة إلى رئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، “أن السفير ابوبكر احمد سعيد صالح قدم أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة إلى رئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف، وذلك خلال مراسم احتفالية أجريت في القصر الرئاسي بالعاصمة صوفيا”.

وأضافت، “نقل السفير ابوبكر احمد سعيد تحيات الشعب الليبي ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية والتمنيات له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب البلغاري بالتقدم والازدهار”.

وتابعت، أن الرئيس البلغاري رحب بالسفير ابو بكر سعيد، وحمله خالص التحيات لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة الوحدة الوطنية، مثمناً العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.