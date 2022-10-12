قريميدة: 16 ألف مهاجر لقوا حتفهم في البحر خلال عام واحد

الوطن / رصد

صرّح رئيس المؤسسة اليبية لحقوق الإنسان، عبدالمنعم اقريميدة، أنّ هناك 16 ألف مهاجر لقوا حتفهم بالبحر خلال عام واحد، وفي كل لحظة يموت إنسان بسبب رغبته بالهجرة عبر البحر، مشيرًا إلى أنّ مؤسسة حقوق الإنسان قد سجلت العديد من الجرائم التي ارتكبت في حق المهاجرين.

وأضاف اقريميدة أنّ جريمة الاتجار بالبشر تمارسها العديد من الدول، إلا أنّ ليبيا دولة عبور وليست دولة استقرار لهؤلاء المهاجرين، مع هذا فإنّ التغيب الأمني عن الحدود الليبية الذي استمر لمدة 10 سنوات ساهم في حدوث مثل هذه الجرائم في ليبيا.