المتحدّث الاقليمي للخارجية الأمريكية: أي حل في ليبيا يجب أن يكون بين الليبيين أنفسهم

قال المتحدّث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ” سامويل وربيرغ ” إنّ هناك تحديات بدون وجود حكومة أو توافق أو رؤية مشتركة، وهذا سيؤدي إلى فراغ ستستغله المجموعات المسلحة..

كما أوضح وربيرغ في تصريحات صحفية أنّ واشنطن على اتصال بالحكومة المصرية لأنها تعلم أنّ الفوضى في ليبيا ستؤثر على أصدقاء الولايات المتحدة في مصر.

متابعا أنّ الولايات المتحدة تدعم سيادة الدولة الليبية وتعتقد أنّ أي حل في ليبيا يجب أن يكون بين الليبيين أنفسهم ولا يمكن للولايات المتحدة أو روسيا أو تركيا أو أي دولة أخرى أن تفرض أي حل على الشعب الليبي..

كما أشار وربيرغ إلى أنّ المبعوث الأممي الخاص الجديد على اتصال بكافة الأطراف وعقد بعض الاجتماعات في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة ونحن نعلم أن بعض دول المنطقة لها مصلحة كبيرة في الشؤون الداخلية الليبية..