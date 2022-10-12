السنوسي إسماعيل: على ليبيا أن تبحث عن نقطة توازن في العلاقات الإقليمية

الوطن / رصد

قال المحلل السياسي، السنوسي اسماعيل، إنّ على ليبيا البحث عن نقطة توازن في العلاقات الإقليمية، وعدم الاندفاع والذهاب مع دولة ما وإهمال مصالح الدول الأخرى، وذلك في تعقيبه على توقيع الاتفاقية بين الحكومة منتهية الولاية وتركيا.

وأشار إسماعيل، في نصريحات متلفزة، إلى أنّ هذه الاتفاقية ستسهم في تأزيم الوضع أكثر، وقد تعمل على تقسيم ليبيا في المستقبل ليصبح كل إقليم دولة، مؤكّدًا على رفض مجلس النواب للاتفاقية التي تهدف إلى التنقيب عن النفط وغيره.

وتابع السنوسي: “تكمن الأولويات في ليبيا الآن بالذهاب نحو الانتخابات، وتأسيس قاعدة دستورية، وتوحيد مؤسسات الدولة، واقاذ الاقتصاد الليبي، ومعالجة الأزمة الأمنية بشكل حقيقي وفاعل” معقبًا أنّ هذا ما يلزم ليكون لليبيا قرار سيادي.

وقال السنوسي إنّه “علينا أن نبحث عن التوازن، وسيادة الوطن واستقلاله، وهذا لا يمكن تطبيقه إلا بوجود حكومة واحدة تعمل في كل مناطق البلاد، ويكون هناك توافق بين الأطراف السياسية” وفق تعبيره.