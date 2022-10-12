زينينغا: من الضروري إنجاز الإطار الدستوري للوصول للانتخابات بأسرع وقت

الوطن|رصد

أكد نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزيدون زينينغا أنه من الضروري إنجاز الإطار الدستوري لتمكين الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وجاء ذلك خلال لقاء زينينغا في طرابلس مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، يوم الأحد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن بوشاح أطلع زينينغا خلال اللقاء على المداولات في المجلس الأعلى للدولة حول مشروع الإطار الدستوري، والمواد التي جرى التصويت والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس الأعلى للدولة، كما أكدت البعثة أنه تمت مناقشة الخطوات القادمة لحل القضايا العالقة في المسار الدستوري.

وأتبعت البعثة أن زينينغا أكد من جانبه خلال اللقاء دعم البعثة القوي للجهود التي يبذلها مجلس الدولة للتوافق مع مجلس النواب بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.