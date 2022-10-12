وزير الصحة يفعّل إتفاقية علاج مرضى الضمور في المركز الطبي العالمي بالقاهرة

أخبار ليبيا 24

ناقش نائب رئيس الوزراء – وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، رفقة مدير المركز الطبي العالمي بالقاهرة، أشرف عبد الراضي، بنُود العقد المبرم مع المركز لعلاج مرضى الضمور.

حيثُ بحث الطرفان آليات تفعيل الاتفاقية مع المركز؛ لعلاج مرضى الضمور، وحلّ وتسوية كافة الأمور المالية للحالات الأربع الأولى التي تم تقديم العلاج لها بالمركز في وقت سابق، وإمكانية قبول حالات جديدة.

وخلُص الاجتماع إلى استئناف العمل على إيفاد الحالات التي تُطابق العلاج الجيني مع إضافة فترة العلاج الطبيعي مدتها ثلاثة أشهر بدلًا من شهر واحد، كما تطرق الطرفان إلى بند التدريب للأطقم الطبية المرافقة لتلك الحالات.

شارك في الاجتماع، مساعد مدير المركز للشؤون العلاجية ورئيس اللجنة العلمية لمرضى ضمور الحركي الشوكي، و المدير المالي للمركز.