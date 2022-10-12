بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 12 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 12 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يبقي الطقس مستقر على معظم مناطق ليبيا، بينما تتكاثر السحب بداية من يوم الجمعة على المناطق الشمالية قد تصحبها أمطار، مع تراجع في درجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من يوم الجمعة على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة واحتمال ظهور ضباب خفيف أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الممتدة من الخمس إلى مصراته وجنوبها حتي ابوقرين.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ، وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد وانخفاض من يوم الجمعة.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الجمعة مع فرصة لسقوط أمطار قد تصحبها سحب رعدية خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-32)مْ، وتسجل انخفاض من مساء يوم الجمعة.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-36)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-33)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:37)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:09).

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