وزير داخلية الدبيبة لمدراء الأمن: احترموا حقوق الإنسان وما حثنا عليه الإسلام الحنيف

طالب وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “بدر الدين التومي” مدراء أمن الساحل الغربي بضرورة احترام حقوق الإنسان وما حثنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان.

جاء ذلك في خلال اجتماع “التومي” بمدراء أمن الساحل الغربي “صبراتة، صرمان ، السهل الغربي، رقدالين، زوارة” بحضور عمداء بلديات “زوارة، صبراتة” وأمر قوة دعم مديريات الامن بالمناطق ونائب رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة واقعة مقتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين بصبراتة من عدة نواحي انسانية واجرائية، وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بأعمال التحقيق والتحري عن الواقعة والربط المتكامل بين الطب الشرعي والخبرة القضائية.