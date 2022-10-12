الكبير يبحث مع مسؤول أمريكي مبادرة الشفافية والإفصاح

العنوان-طرابلس

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية، جوش هارس، مبادرة الشفافية والإفصاح التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك في لقاء بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، أمس الثلاثاء، حسب بيان المصرف، اليوم الأربعاء.

كما بحث الطرفان جهود دعم قطاع النفط في ليبيا، وبرامج الدعم المشتركة بين المصرف ومؤسسات الخارجية الأمريكية، والأزمة الاقتصادية العالمية.

وكان قد التقى الكبير خلال زيارته لواشنطن مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، حيث بحث معه تعزيز التعاون بين البنك والمركزي، ودور البنك الدولي في التنمية الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة.